Не только пытали, но и убивали: новые громкие детали скандала из колонии на Полтавщине

Правоохранители установили, что в Божковской колонии №16 в Полтавской области действовала организованная группа, которая не только пытала, но и убивала заключенных.

Об этом передают пресс-службы ГБР и Офиса генпрокурора.

По словам следователей ДБР, им удалось доказать не только факты издевательств и избиений, но и фактического убийства заключенных, когда жестокость пыток повлекла за собой смерть заключенных.

Жертвами были почти все заключенные, впервые туда попадавшие. Новоприбывшим угрожали и били до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания администрации колонии.

С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру "приема". Во время "приема" новоприбывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа к нему применялись пытки: избивали руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и т.д. Клали узников на мокрую поверхность и ходили по их телу.

Среди прочего, например, задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных.

Избиение заключенного работниками колонии / Скриншот с видео

Смерть заключенного в колонии от избиения

Задокументирован факт смерти одного из заключенных от телесных повреждений. Установлено, что в феврале 2022 года сотрудники колонии пытали одного из осужденных в течение часа. Все это сопровождалось неизменным психологическим давлением.

Во время очередной пытки организатор нанес заключенному тяжелые телесные повреждения, от которых тот скончался.

Пятерым должностным лицам колонии поставлено в известность о новом подозрении по ч. 3 ст. 28 УК (организованная группа), ч. 2 статьи 127 (пытки), действия руководителя организованной группы дополнительно квалифицированы по части второй статьи 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, 29 мая 2024 года стало известно, что ГБР разоблачило масштабную систему пыток заключенных в колониях. Впоследствии в Сети опубликовали видео жестокого избиения и пытки заключенного в "Божковской исправительной колонии" (БВК) №16 на Полтащине.

Министр юстиции Денис Малюська подтвердил, что речь идет о Божковской исправительной колонии. По его словам, события происходили в 2022 и частично в 2023 году.

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