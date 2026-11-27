Вадим Скибицкий / © ГУР Минобороны

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Россия готовит новую глобальную угрозу в космическом пространстве: у государства-агрессора есть десятилетний план развертывания низкоорбитальных спутниковых сетей в интересах своей армии, охватывающий сразу два масштабных проекта — «Рассвет» и «Инносеть».

Об этом в эксклюзивном британском интервью The Times рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

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По данным украинской разведки, над созданием новой спутниковой сети Инносеть работает компания Геоскан из Санкт-Петербурга. К 2036 г. Москва планирует вывести на орбиту 240 аппаратов этой системы. Параллельно агрессор продолжает работу над системой «Рассвет», в рамках которой к 2035 году россияне намерены развернуть 924 спутника.

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Вадим Скибицкий подчеркнул, что реализация этих космических программ представляет серьезную опасность не только для Украины, но и для международной безопасности в целом.

«При условии полноценного развертывания системы „Рассвет“ Россия могла бы оснащать различные виды вооружения приемниками этой сети и использовать их по всему миру. Это позволило Москве применять морские дроны или БпЛА в регионах далеко за пределами Черного моря — в Европе, Африке, на Ближнем или Дальнем Востоке», — отметил представитель ГУР.

В то же время, как ранее сообщали в украинской разведке, российская космическая программа сталкивается с трудностями: из-за технических и производственных проблем РФ была вынуждена отложить запланированный на 2026 год запуск третьей партии спутников системы «Рассвет».

Напомним, в ответ на развертывание Россией военной сети спутникового интернета «Рассвет» от компании «Бюро-1440» в Украине начали обсуждать идею физического уничтожения этих аппаратов. Главным препятствием для противодействия современным спутниковым системам является не столько сложность самих технологий ущерба, сколько масштаб орбитальной группировки. Проект «Рассвет» предполагает запуск от 288 до 730 спутников, что делает физическое уничтожение отдельных аппаратов малоэффективным.

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По мнению экспертов, более перспективными способами борьбы с российской сетью является применение специализированных средств РЭБ, которые будут учитывать недостатки системы «Волна Купол Гарант», а также поражение наземной инфраструктуры, над чем Украина уже работает.

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