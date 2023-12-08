"Не только Россия": Блинкен назвал страны, заинтересованные в прекращении помощи Украине

Государственный секретарь Соединенных Штатов Антони Блинкен заявил, что в прекращении поставок оружия в Украину заинтересована не только Россия, но и Иран и Китай.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции в четверг с министром иностранных дел Британии Дэвидом Кемероном, передает Укринформ.

"Перед нами стоит очень четкий выбор: гарантируем ли мы, что агрессия Путина против Украины продолжит быть его провалом, или Путин докажет то, во что верит, что сможет пережить нас, разделить нас, сможет не только продолжать угрожать Украине, но и перенести свою агрессию на другие страны, в том числе потенциально на страны НАТО? – заметил Блинкен.

Он отметил, что администрация США прилагает максимум усилий, чтобы помочь Украине выстоять в агрессии, а также в том, чтобы Вашингтон и союзники выполняли свои обязательства.

"Вот почему дополнительное финансирование, которое сейчас рассматривается Конгрессом, является таким необходимым и таким срочным", — подчеркнул дипломат.

Блинкен подчеркнул, что задержка помощи отвечает интересам противников Соединенных Штатов.

"Мы знаем, что дополнительное финансирование – это важный момент. Он важен, потому что те, кто хочет, чтобы этого не произошло, те, кто хочет, чтобы это не продвигалось дальше, сидят в Москве, они сидят в Тегеране, они сидят в Пекине", — заметил Блинкен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме ответили, когда Украина может пойти на переговоры с РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Байдена рассказали, сколько еще могут гарантировать военную помощь Украине.

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