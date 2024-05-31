Не только ситуация на фронте: эксперт рассказал, от чего зависит исход войны для Украины

Итог войны зависит от консолидации общества, а не только военных действий.

Выиграет ли Украина войну против российской агрессии и каким будет конечный результат противостояния — зависит не столько от боевых действий, сколько от внутреннего единства, организации и настроения украинского общества.

Такое мнение высказал эксперт по долгосрочным стратегиям Евгений Глебовицкий в интервью для LIGA.net.

По его словам, сейчас возможны любые сценарии завершения войны – от поражения Украины до ее победы и прекращения боевых действий навсегда. Однако определяющим фактором станет консолидация общества, а не только ситуация на фронте.

"Вопрос в том, что мы не единственные, кто принимает решения, мы не единственные, кто играет, но мы единственные, кто определяет, как мы на это реагируем и что мы с этим делаем", — подчеркнул эксперт.

Он сравнил испытание войны с тем, как украинцы в свое время добыли в борьбе право на вступление в НАТО, несмотря на сопротивление западных политиков, в частности Генри Киссинджера. Американский политик в конце концов признал это право.

"Собственно, вопрос в том, сможем ли мы пройти это испытание, и на этом испытании не закончиться", — отметил Глебовицкий.

По его мнению, текущая масштабная война в перспективе следующих 50-70 лет будет выглядеть как экзистенциальное испытание для Украины, сложное и болезненное. Однако, возможно, эта война не будет наиболее заметным событием на фоне более длинного исторического промежутка.

"Мы можем получить прекращение боевых действий, которое будет фактически поражением, и мы можем получить прекращение боевых действий, которое потом больше никогда не вернется. Все возможности, все варианты очень широким спектром доступны и возможны", — резюмировал эксперт.

Впрочем, определяющим фактором для победы, по мнению Глебовицкого, является то, как украинцы взаимодействуют между собой, во что они верят и организуются в общество, сообщество, идентичность и культуру.

Отметим, что Евгений Глебовицкий также считает, что в результате войны в Украине так или иначе будет изменен мировой порядок, произойдут гигантские изменения.

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