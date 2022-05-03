Не только стиральные машины и собачьи будки: оккупанты тянут из Украины в Россию оружие "для личных целей"

Не только стиральные машины и собачьи будки: оккупанты тянут из Украины в Россию оружие "для личных целей"

В России фиксируют все больше случаев, когда военные провозят из Украины оружие и боеприпасы.

Оккупанты планируют ее продать.

Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.

"С марта этого года на контрольно-постовых пунктах Южного и Северокавказского федеральных округов РФ регулярно задерживают военнослужащих, которые нелегально провозят оружие и боеприпасы из Украины. Преимущественно это солдаты 58 общевойсковой армии (в/ч 47084, Владикавказ), которые планировали использовать оружие целях или продать (таких большинство)", — написал журналист.

Он добавил, что, по имеющимся у него данным, командование воинских частей 58 ОА не препятствует вывозу оружия и боеприпасов на территорию РФ.

Напомним, СБУ идентифицировала почти 900 российских кафиров, которые убивали и пытали людей на Киевщине.

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