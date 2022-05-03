Не только стиральные машины и собачьи будки: оккупанты тянут из Украины в Россию оружие "для личных целей"

В России фиксируют все больше случаев, когда военные провозят из Украины оружие и боеприпасы.
Оккупанты планируют ее продать.
Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.
"С марта этого года на контрольно-постовых пунктах Южного и Северокавказского федеральных округов РФ регулярно задерживают военнослужащих, которые нелегально провозят оружие и боеприпасы из Украины. Преимущественно это солдаты 58 общевойсковой армии (в/ч 47084, Владикавказ), которые планировали использовать оружие целях или продать (таких большинство)", — написал журналист.
Он добавил, что, по имеющимся у него данным, командование воинских частей 58 ОА не препятствует вывозу оружия и боеприпасов на территорию РФ.
Напомним, СБУ идентифицировала почти 900 российских кафиров, которые убивали и пытали людей на Киевщине.
Читайте также:
- "У людей были отрублены головы и конечности": Зеленский рассказал новые детали о зверствах россиян в Буче
- Враг пытается внедрить сценарий 2014 года: Маляр рассказала о ситуации на временно оккупированных территориях
- В Киеве от ракетных обстрелов погибла журналистка Вера Гирич
- Если разрешат условия: Посольство США надеется вернуться в Киев до конца мая