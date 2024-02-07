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Не только Сырский и Буданов: эксперт допустил, кого еще могут назначить вместо Залужного

Не только Сырский и Буданов: эксперт допустил, кого еще могут назначить вместо Залужного

Валерий Залужный / Фото: Associated Press

Варианты могут быть разные.

Вокруг возможного увольнения Валерия Залужного идет немало слухов. Кандидатуры могут быть самые разные.

Об этом ТСН сказал политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В частности, речь идет о возможности назначения главы ГУР Кирилла Буданова или генерала Александра Сырского.

"Есть даже слухи о возможности возвращения в главкомы и во главе Генерального штаба бывших генералов популярных, кстати. Называли тех, которые были в 14-м, 15-м годах. То есть варианты возможны разные и очень неожиданные", – говорит он.

Эксперт также сказал, кого еще могут уволить "в пакете" с Залужным.

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