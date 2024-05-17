Не только ТЦК: где мужчины могут обновить свои военно-учетные данные

С 18 мая военнообязанные граждане Украины должны обновить свои военно-учетные данные. Сделать это можно будет не только в ТЦК и СП, но и в ЦНАПах и в электронном кабинете.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

"Есть три пути: ТЦК и СП, электронный кабинет, который должен запуститься с 18 мая, и ЦНАПы. Потому что была запущена дезинформация якобы ЦНАПы не готовы к этому. Закон говорит, что ЦНАП — это тоже место, где можно обновить данные", – подчеркнул он.

Лазуткин говорит, что Центры предоставления админуслуг подтвердили, что с 18 мая у них можно будет обновить данные. Также должен заработать и электронный кабинет. Впрочем, пока там не удается обновить всю информацию. В е-кабинет в дальнейшем еще будут добавлять опции.

"Это будет такая mvp-версия (продукта с минимальным набором функций — Ред.). То есть в дальнейшем будут дополнительные опции в электронном кабинете. Пока это же будет возможность обновить свои данные. Прежде всего речь идет об электронной почте, телефоне и месте жительства", — пояснил Дмитрий Лазуткин.

Напомним, в Киеве заработает услуга обновления учетных данных через Центры предоставления административных услуг 18 мая. В столице к системе учета подключены 300 администраторов ЦНАПов.

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