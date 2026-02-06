Не только "Томагавки": эксперт назвал ракеты, которые нужны ВСУ

Ракета "Томагавк" / © Getty Images

Реклама

Получение модифицированных ракет системы Typhon (Тайфун) является более приоритетным для Украины, чем классических Tomahawk, поскольку они приспособлены для пусков с наземных установок.

Об этом в эфире телемарафона заявил военный аналитик и военнослужащий Сил ТРО Александр Мусиенко.

Почему Украине нужны именно «Тайфуны»

По словам эксперта, главная сложность с ракетами Tomahawk заключается в отсутствии у Украины морских носителей (кораблей или подлодок), с которых обычно совершаются пуски. Вместо этого версия Typhon имеет дальность 1400-1600 км и запускается с мобильных наземных платформ.

Реклама

«Что касается „Томагавков“, то сейчас речь идет о том, что это могут быть ракеты в версии „Тайфун“ дальностью 1400-1600 км. Они как раз модифицированы для запуска из наземных пусковых установок. А ракеты „Томагавк“, как правило, США применяют с кораблей. У нас таких возможностей нет, потому что носителей нет, которые могли бы с моря эти ракеты запускать», — объяснил Александр Мусиенко.

Аналитик отмечает, что наличие около 100 таких ракет в сочетании с беспилотниками позволило бы ВСУ атаковать критические объекты РФ в Черном и Балтийском морях. Именно через эти порты проходят две трети российского экспорта нефтепродуктов.

Удары по этой инфраструктуре, по мнению Мусиенко, совпадают с экономическими интересами Вашингтона. Администрация президента Дональда Трампа стремится вытеснить Россию из мирового энергетического рынка, чтобы увеличить долю нефти из США и Венесуэлы.

Политическое решение и позиция Пентагона

Мусиенко подчеркнул, что вопрос передачи вооружения сейчас находится чисто в политической плоскости. По имеющейся информации, в Пентагоне рассматривается возможность выделения определенного количества систем «Тайфун» без ущерба для собственной обороноспособности.

Реклама

«Это решение в политической плоскости, но хорошо, что к нему вновь возвращаются и привлекают внимание с точки зрения того, что осознание давления на Россию присутствует в американском истеблишменте и у политиков», — подытожил эксперт.

Напомним, сенатор Линдси Грэм заявил, что поставка Украине крылатых ракет «Томагавк» изменит ход войны и усилит давление на Путина. США и Европа должны активно преследовать экономические интересы Кремля, чтобы остановить агрессию России.

Но как стало известно, Стив Виткофф одним звонком сорвал поставки Tomahawk Украине. Он фактически сорвал поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, дав советы помощнику президента РФ Юрию Ушакову по телефонному разговору российского и американского лидеров.

Однако, как сообщил Зеленский, Украина получит пакет зенитных ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Давосе.