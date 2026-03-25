Не только транспорт: эксперт предупредил, куда могут избивать россияне в ближайшее время

Атаки РФ по Украине

Летом российские войска, вероятно, продолжат и даже усилят атаки на транспортную инфраструктуру Украины. Под угрозой могут оказаться объекты водоснабжения, в частности в крупных городах.

Об этом рассказал военный эксперт Павел Лакыйчук в эфире "КИЕВ24".

«Транспорт – это логистика. Это инфраструктуры как индустрии, так и пассажирских перевозок. Это было, есть и будет. Очевидно, что будет еще больше», – сказал он.

Речь идет о широком спектре целей – от локомотивов и судов в портах до объектов распределительных электросетей.

По его словам, удары по системам водного хозяйства тоже теоретически возможны. Однако их масштаб и эффективность будет зависеть от общей результативности атак противника и погодных условий.

Рныше в Воздушных силах прокомментировали тактику РФ во время массированной атаки 24 марта . Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат показал данные системы мониторинга воздушного пространства. Так, дроны заходили колоннами через Черниговскую и Сумскую области. «Это всего два из нескольких направлений. А их было около пяти. И все это приходилось сбивать в течение дня вчера. Была сложная ситуация», – отметил Игнат. Он отметил, что бойцы ПВО отработали на максимум, уничтожая враждебные цели.