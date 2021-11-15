Не только тысяча Зеленского: в Мариуполе вакцинированные пенсионеры получат продуктовые корзины

Наборы будут состоять из наиболее необходимых продуктов – макаронных изделий, круп, сладостей, чая.
В Мариуполе люди старше 70 лет, которые прошли полный курс вакцинации, получат продуктовые корзины.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Первые корзины мариупольцы старшего возраста получат в середине декабря, рассказал городской голова Вадим Бойченко. Пенсионеры, которые сделают вторую вакцинную дозу после середины декабря, получат продукты несколько позже.
Наборы будут состоять из наиболее необходимых продуктов – макаронных изделий, круп, сладостей, чая.
В горсовете сообщили, что по состоянию на сегодняшний день в Мариуполе лишь около 7% людей пенсионного возраста сделали две прививки от коронавируса.
В настоящее время в городе с COVID-19 на лечении находится 6573 пациентов. Всего в Мариуполе с начала пандемии зафиксировано 50 273 случаев заболевания коронавирусом, 42 671 пациент выздоровел.
Напомним, что Владимир Зеленский пообещал вакцинированным украинцам 1000 гривен.
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