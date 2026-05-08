Не только в 25 и 45 лет: когда паспорт нужно срочно менять - список причин

ID-карта. / © УНИАН

Реклама

Поврежденный паспорт может стать серьезной проблемой. Законодательством предусмотрено, что некоторые дефекты делают его недействительным. Тогда документ нужно обязательно обменять.

В каких случаях паспорт считается непригодным к использованию, читайте в материале ТСН.ua.

Паспорт гражданина Украины является основным документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство. Отметим, что постановлением Кабмина утвержден порядок оформления, издания, обмена, изъятия, признания недействительным и уничтожения паспорта. В частности, обмен этого документа производится в случае непригодности для дальнейшего использования в таком состоянии.

Реклама

В каких случаях паспорт гражданина Украины считается непригодным:

паспорт или фотография имеют повреждения и (или) отсутствует их часть, не позволяющие визуально идентифицировать личность, прочитать фамилию, собственное имя, отчество, дату и место рождения, кем выдан паспорт, подпись должностного лица и дату выдачи;

у паспорта есть повреждения перфорированной серии и номера, не позволяющие установить реквизиты паспорта;

в паспорте есть исправление, в частности внесение изменений в персональные данные лица, наименований органа, штампа, печати;

в паспорте в виде ID-карты есть повреждения, блокирующие возможность считывания, а также внесение изменений в информацию бесконтактного электронного носителя

Отметим, что паспорт гражданина Украины считается недействительным и подлежит обмену и по другим причинам. В частности, если обнаружены ошибки в информации, внесенной в документ. Например, в написании фамилии, имени, отчества, дате рождения и т.д.).

Напомним, мы писали о том, когда детский загранпаспорт становится недействительным.

Новости партнеров