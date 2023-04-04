Не только в луковой шелухе: как покрасить яйца на Пасху в домашних условиях

Сколько нужно варить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались? Как покрасить коричневые и белые яйца? На эти и другие вопросы ищите ответы на сайте ТСН.ua.

Окраска яиц — одна из главных традиций светлого праздника Воскресения Христова. Их можно окрашивать как химическими красителями, так и натуральными средствами. Также в последнее время яйца начали оклеивать разнообразными наклейками или специальной пленкой с узорами. Как можно выкрасить яйца в домашних условиях и сколько варить их на Пасху, чтобы они не потрескались? Вот основные вопросы, которые беспокоят верующих в канун праздника.

Когда окрашивают пасхальные яйца

В основном все работы, связанные с подготовкой к Пасхе, проводятся в Чистый четверг в канун праздника. 2023 это будет 13 апреля. Но если работы слишком много и вы знаете, что можете не успеть все сделать, можно начинать уже в среду. На этот день иногда переносят окрашивание яиц и приготовление пасок. Однако Церковь не запрещает приступать к этим делам даже позже. Главное — чтобы до богослужения в ночь на воскресенье яйца были окрашены, а паски испечены.

Сколько варить яйца на Пасху, чтобы скорлупа не потрескалась

Сколько варить яйца на Пасху? / Фото: pixabay.com

В первую очередь, нужно подобрать свежие (но не слишком) яйца. Их "возраст" должен быть не больше 5 дней. Если эта цифра меньше, то яйца будут плохо чиститься. Поэтому на Пасху лучше покупать продукт не у фермеров, а в магазине.

Чтобы яйца не треснули во время варки, их нужно заранее достать из холодильника и оставить при комнатной температуре на время. Если вы начнете варить холодные яйца, то из-за перепада температур их скорлупа может треснуть.

Перед варкой также не забудьте хорошо промыть каждое яйцо губкой. В воду советуют добавлять много соли – на 1 литр воды 1 столовую ложку. Сколько варить яйца на Пасху? Здесь все зависит от их размера, но не менее 7-9 минут.

Если вы собираетесь красить яйца, краситель нужно добавить в воду, довести ее до кипения и уже в этой жидкости варить будущие пасхальные яйца.

Как оригинально покрасить яйца: народные средства, которые помогут

Издавна наши предки использовали разные способы, чтобы покрасить яйца на Пасху. Сегодня появились пищевые красители, наклейки и пленки с узорами, ускорившими процесс. Однако, если вы хотите попробовать что-нибудь новое и оригинальное, можете обратить внимание на такие продукты.

Как покрасить яйца в луковой шелухе

Как покрасить яйца в луковой шелухе? / Фото: pixabay.com

Это самый популярный способ, который часто использовали наши мамы и бабушки. Пасхальные яйца получаются красного или коричневого оттенка. Чем больше шелухи лука возьмете, тем насыщеннее получится цвет.

Воду нужно довести до кипения и бросить в нее шелуху лука. Поставить на сильный огонь и варить около 40 минут. Вода должна стать насыщенным бордовым цветом. Выложить в воду тёплые вареные яйца и варить их еще 7-10 минут. Чтобы получить еще более насыщенный цвет, яйца можно оставить остывать в воде с шелухой.

Как красить яйца в шпинате

Шпинат можно также заменить крапивой, которую продают в сухом виде в аптеке (одной пачки хватит на 3-4 литра воды). Пасхальные яйца получатся насыщенного зеленого цвета.

Чтобы покрасить яйца в зеленый цвет, нужно залить 1 килограмм шпината (замороженный или свежий) 2 литрами воды, поставить медленный огонь и подождать, пока вода станет зеленого цвета. Добавить 1 столовую ложку лимонного сока и 2 столовых ложки уксуса. Зарано отварные яйца опустить в отвар. Насыщенность цвета зависит от того, сколь долго вы будете держать яйца в воде.

Как красить куркумой

Как красить курицей яйца на Пасху? / Фото: pixabay.com

Чтобы получить пасхальные яйца желтого цвета можно использовать куркуму. Для этого на 2 литра воды возьмите 3 столовых ложки куркумы и 2 столовых ложки паприки. Воду доведите до кипения и положите в нее заранее отварные яйца. Цвет станет более насыщенным, если в отваре добавить еще 1-2 столовые ложки уксуса.

Как покрасить писанку в домашних условиях цветами фиалки.

Красивый фиолетовый цвет яиц получится, если использовать цветы фиалки (можно также и засушенные). Их нужно залить горячей водой и подождать несколько часов. Когда вода станет фиолетовой, аккуратно уложите сваренные яйца внутрь и оставьте там на ночь. Чтобы цвет сменился лавандовым, можно добавить к отвару 1-2 столовые ложки лимонного сока.

Как красить яйца в вине

Красное вино поможет сделать пасхальные яйца темно-синими. Нужно взять воду и красное вино в соотношении 1:1, добавить 3 столовых ложки уксуса и 1 столовую ложку соли. Оставить сваренные яйца в смеси на несколько часов.

Как покрасить яйца в петрушке

Как покрасить яйца в петрушке? / Фото: pixabay.com

Как сделать из петрушки краску для яиц на Пасху? Все достаточно просто. Следует залить зелень петрушки горячей водой и варить, пока жидкость не станет зеленой. Добавить 1 столовую ложку лимонного сока и 2 столовых ложки уксуса. Отваренные яйца погрузить в отвар и настаивать до нужного оттенка.

Ягоды для окрашивания яиц

Клубника, черная смородина, клюква, малина, черника и калина (свежие или замороженные) подходят для окрашивания яиц. Раздавленными ягодами просто натирают скорлупу уже отварных яиц. Пасхальные яйца получаются от светло-розового до сиреневого оттенка.

Листья красной капусты

Если отварить в горячей воде листья красной капусты, затем опустить в отвар вареные яйца и подержать их там до полного охлаждения жидкости, тогда вы получите пасхальные яйца нежно-голубого цвета.

Как покрасить яйца кофе

Как покрасить яйца кофе? / Фото: pixabay.com

Сварите достаточно крепкий кофе (он должен быть натуральным, а не растворимым). Сваренные яйца опустите в напиток и оставьте на время. Оттенок пасхальных яиц будет светло-коричневым, а сами яйца будут приятно пахнуть кофе.

Пасхальные яйца из моркови

Чтобы получить оранжевые пасхальные яйца, нужно приготовить фреш из моркови, опустить в напиток сваренные яйца по меньшей мере на 1 час. От времени, которое яйцо проведет в жидкости, будет зависеть насыщенность оттенка.

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