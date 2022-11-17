Не только в Варшаве: назван еще один польский город, где украинцы смогут обменять водительские права

Теперь украинцы смогут обменять водительские права в двух городах Польши.

Кроме Варшавы теперь украинцы смогут обменять водительские права еще и в Гданьске.

Об этом сообщили в МВД Украины.

"Теперь и в Гданьске можно обменять украинское водительское удостоверение. Гданьск стал вторым городом в Польше, где можно получить услугу обмена национального водительского удостоверения, выданного в Украине. Следовательно, получить государственные услуги за рубежом становится еще удобнее", — говорится в сообщении.

За первые два дня выдачи водительских прав в Гданьске услугой успели воспользоваться 17 украинцев.

В Гданьске можно обменять водительские права

Ранее мы рассказывали, чем отличается международное водительское удостоверение от национального.

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