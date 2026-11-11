Не только воду: у Зеленского призвали украинцев делать запасы перед тяжелой зимой

Зима в Киеве / © pexels.com

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Украине нужно готовиться к сложной зиме, ведь последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру становятся все более ощутимыми. В частности, восстановить поврежденные объекты удается не так быстро, как в прошлом. В то же время рассчитывать на скорое завершение войны не стоит, поскольку Россия продолжает наращивать производство вооружения.

Об этом 11 ноября заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук во время форума «Всеохопна оборона: від концепції до дій».

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По ее словам, особенно сложной зима может быть для киевлян. Российские удары повредили энергетические объекты, а возможности их восстановления уже не такие, как во время предыдущего отопительного сезона.

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«Эта зима точно будет тяжелой, потому что инфраструктура из-за прицельной работы врага по ней, к сожалению, уже не поддается ремонту так, как даже прошлой зимой, и мы это прекрасно понимаем. Будет ли киевлянам тяжело? Да, будет тяжело, но нам нужно готовиться», — подчеркнула Верещук.

Почему не стоит рассчитывать на скорое окончание войны

Чиновница также прокомментировала переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби. Она предостерегла от чрезмерных ожиданий по поводу их результатов и призвала оценивать ситуацию по действиям Москвы, а не политическими заявлениями.

Верещук обратила внимание, что Россия не перестает усиливать свои военные возможности: увеличивает производство беспилотников и ракет. Поэтому разговоры о скором завершении войны, по ее мнению, не соответствуют реальной ситуации.

«Я смотрю реальности в глаза. Россия наращивает свой военный потенциал: увеличивает производство дронов, у них будет все больше ракет. Почему мы должны говорить о том, что они готовятся к миру? Откуда у нас такое представление? Потому что кто-то сказал по телевизору или в Америке кто-то хочет это так показать? Реальность другая», — заявила она.

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Поэтому заместитель главы ОП призвала украинцев заблаговременно позаботиться о необходимых вещах, в частности, воде, а также не забывать о людях, которым сложнее самостоятельно подготовиться к возможным трудностям.

«Поэтому запасаемся водой, запасаемся, чем можем, смотрим себе под ноги, стараемся помочь тем, кто одинок. Мы в 2022 году все это делали», — сказала она.

Напомним, на днях блэкаут парализовал Днепр. Жители города стояли в очередях за питьевой водой и искали места, где можно зарядить телефоны и павербанки.

Тем временем эксперты откровенно оценили идею правительства построить понтонные мосты в столице, ведь раздавались заявления, что первые альтернативные переправы через Днепр в Киеве могут заработать уже в начале следующего года.

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