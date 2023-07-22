Не только военкомов: кого еще будут проверять из-за коррупции в ТЦК

На наличие имущества, финансовых обязательств и транспортных средств будут проверяться не только военкоматы, но и их близких.

В Украине будут проверять на добродетель не только руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, но и весь руководящий состав и их родственников.

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона.

"Мы будем проверять мониторинг образа жизни в первую очередь всего руководящего состава. Не только первых лиц, но и руководителей отделов, секторов и управлений. Концентрируя внимание в первую очередь на региональных ТЦК и во вторых — на районных", — рассказал он.

Новиков добавил, что НАПК также будет проверять, в частности, наличие имущества, финансовых обязательств, транспортных средств всех близких лиц.

Глава НАПК добавил, что перечень близких лиц приведен в законе. Это, в частности, братья и сестры, родители и дети, родители жены или родители мужа.

Напомним, после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым, у которого нашли дорогое имущество, купленное во время военного положения, в Украине начинаются проверки территориальных центров комплектования (военнокоматов).

Правоохранительные органы будут проверять образ жизни военнослужащих, насколько он соответствует их декларации. А Вооруженные силы будут проверять, как работает этот комиссариат, как выполняет свою задачу и какие жалобы на работу.

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