Не только война и эмиграция: Украина страдает от последствий глобального старения населения

Демографический кризис в Украине

Демографы считают, что численность населения планеты может не превысить 10,3 млрд человек из-за начала его сокращения за 50-60 лет. Сегодня есть устойчивое уменьшение темпов прироста населения планеты и его старения, поэтому сценарий вполне реалистичен.

Об этом рассказал доктор экономических наук, член-корреспондент НАН Украины Сергей Кораблин в интервью "РБК-Украина".

По словам эксперта, в Украине эти тренды усиливаются эмиграцией, которая сначала имела экономические корни, а сейчас безопасна. По данным ООН, из Украины за время Великой войны выехало почти 6 млн человек, львиная доля которых имеет временную защиту в ЕС.

Опросы фиксируют, что привлечься к Украине планирует меньше половины. Причины тому, констатировал Кораблин, очевидны.

«Влияет ли это на состояние экономики? Безусловно. Предприниматели уже отмечают нехватку специалистов по целому ряду рабочих профессий. Является ли это приговором? Нет», – говорит ученый.

Он утверждает, что в случае устойчивого послевоенного роста условия жизни и труда будут улучшаться. Это и будет стимулом к возвращению, но не всех. Более того, Украина станет более привлекательной для иностранцев — даже во время войны львиная доля граждан других государств не покинула территорию Украины.

«В настоящее время немало пишут об обратной волне поляков, которые возвращаются в Польшу после лет работы в странах «старой Европы». Может ли это впоследствии произойти в Украине? Да. Почему нет? По крайней мере, объективных причин того, чтобы это было в принципе невозможно, нет», — говорит Кораблин.

Главное здесь, продолжает он, это условия жизни, которые мы сможем для себя наладить.

«В конце концов именно ради этого украинцы сегодня и воюют», — подытожил эксперт.

Раньше мы писали, что война усилила старение населения Украины. Около 5 млн человек, преимущественно молодых женщин с детьми, наиболее работоспособной частью населения, выехали за границу. Работодатели уже ощущают дефицит кадров: они вынуждены снижать возрастные требования и активнее привлекать старших работников. Дополнительный негативный фактор – низкая рождаемость и дисбаланс между потребностями экономики и выбором профессий молодежью.