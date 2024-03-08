Не только Zara: какие известные бренды возвращаются в Украину

"IKEA, очередь за вами", – намекнули в МИДе.

Кроме Zara, в Украину возвращаются и другие бренды дистрибьюторской группы Inditex – Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

Об этом сообщили в МИДе Украины.

"МИД Украины официально подтверждает, что бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home – возвращаются в Украину", – говорится в заявлении министерства.

В ведомстве проинформировали, что по поручению президента Украины с 2022 года МИД ведет системную работу со всеми ведущими международными брендами, покинувшими украинский рынок в связи с началом полномасштабной войны, для возобновления их работы в стране.

В министерстве отметили, что возвращение Inditex – следующий шаг после возобновления работы McDonald's, H&M и других компаний.

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В МИД также пояснили, что возвращение на украинский рынок крупных международных компаний создает новые рабочие места для украинцев, предоставляет им доступ к качественным товарам и услугам, поддерживает экономику страны во время войны и углубляет ее интеграцию в мировую экономику, укрепляет доверие международного бизнеса и инвесторов к государству и веру в победу.

В ведомстве поблагодарили партнеров за поддержку этих усилий.

"МИД Украины продолжает работу по возобновлению деятельности международного бизнеса в нашей стране и привлечению новых компаний. P.S. IKEA, очередь за вами", — резюмировали в министерстве, добавив подмигивающий смайл.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что испанский ритейлер Inditex, в частности владеющий брендом Zara и другими, сообщил местным арендодателям, что вернется на рынок Украины в начале апреля 2024 года.

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