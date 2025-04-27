Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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В Европе все активнее продвигается нарратив, что Украина на грани измены только через президента США Дональда Трампа. На самом же деле европейские партнеры не были серьезно настроены противостоять кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом в колонке для The Times пишет журналист, военный обозреватель Мэтью Саид.

Автор начал текст с упоминаний о:

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украинских спортсменов, которых убила Россия

украинских мужчин, которых пытали русские солдаты

украинских женщин, которых массово насиловали оккупанты

украинских детей, похищенных и вывезенных в Россию и их родителей, отчаявшихся и нередко имевших суицидальные намерения.

"Я вспоминаю все это, чтобы предложить хоть немного моральной ясности, поскольку мир пытается расшифровать последний беспорядочный твит Дональда Трампа. Некоторые надеются, что его критика Путина может означать более жесткую позицию по отношению к России, но Белый дом уже четко дал понять, что Америка согласится на соглашение только при условии привилегий. (явно) суверенитет России над Крымом и (неявно) регионами на востоке, которые она незаконно оккупировала”, — подчеркнул Саид.

Это красноречивое свидетельство того, продолжает он, как далеко сместились цели со дня инаугурации. Так, простая просьба к Путину принять уступки, такие как миротворцы на местах после расчленения Украины, считается "положительной".

"Считаю, что даже если это лучше, чем вообще никаких гарантий безопасности, это все равно дает зеленый свет другим тиранам для нарушения границ, уверенным, что они могут делать это безнаказанно - возможно даже при попустительстве ведущей мировой сверхдержавы, если они впишут Америку Трампа в соглашение", — подчеркнул журналист.

По его словам, больше всего должно беспокоить нарратив, который продолжает звучать в Европе: Украина на грани предательства из-за Трампа и только. Мол, жаль, что Америка не выбрала кого-то, кто разделял бы европейские инстинкты, чтобы предложить непреклонную поддержку.

"Это история, которая распространяется с начала войны, история, в которой лидеры от Лондона до Парижа, от Берлина до Брюсселя говорят о "решительности" и "солидарности", "единстве" и "жертве". Боюсь, что это бредовое", - отмечает Саид.

Он не сторонник возложения вины исключительно на Трампа, учитывая, что "западное лицемерие преследует этот конфликт с первого дня".

"Если бы Европа была серьезно настроена противостоять Путину .... Почему мы никогда должным образом не применяли санкции, якобы "калечили" российскую экономику? Почему отмытая российская нефть продавалась в огромных объемах - одна из причин, почему Россия имела одну из самых быстрорастущих экономик в 2024 году?"

В отчете Global Witness оценивается, что "35 миллионов баррелей российской нефти поступило в ЕС в виде продуктов переработки нефтепродуктов" только в 2023 г. Также было обнаружено, что каждый 20-й рейс в Великобритании осуществлялся на реактивном топливе, изготовленном из российской нефти из российской нефти.

"А откуда Россия получает это оружие, кроме своих союзников в Северной Корее, Китае и Иране? Британское правительство не склонно разглашать, что "высокоприоритетные военные товары" и детали беспилотников продаются оптом бывшим советским сателлитам для дальнейшей транспортировки в Москву, несмотря на широкое распространение.

Другими словами, оружие, используемое для массовых убийств невинных украинцев, содержит тысячи западных компонентов, в том числе из Великобритании, чьи компании буквально зарабатывают на этой торговле.

"Этот контекст, по моему мнению, является решающим в то время, когда Трампа считают козлом отпущения за каждый грех в мире, он действует как громоотвод для лидеров, которые не хотят отвечать за собственное легкомыслие. Однако сейчас Великобритания не увеличивает расходы на оборону сверх жалкой одной пятой от 1 процента до 2 процентов ВВП и экспертов о том, что мы не способны должным образом поддерживать союзников, не говоря уже о защите себя”, — говорит он.

Журналист предостерег Европу и констатировал, что к Украине никогда не относились серьезно. Так, в 2014 году Путину разрешили аннексировать Крым. А дальше Европа тратила гораздо больше на углеводороды из России, чем на помощь Украине.

"Серьезно сопротивляться оказанию Украине достаточного количества вооружения для победы, неизменной схеме при президенте Байдене, ослепленные страхом, что Путина могут "спровоцировать" сигналом силы, когда риск эскалации намного выше, если этот хулиган почувствует слабость?", — риторически спрашивает обозреватель.

Военный обозреватель Мэтью Саид резко обратился к западным политикам.

"Вы можете волноваться по увеличению расходов на оборону до 4 или 5 процентов ВВП путем пропорционального сокращения других ведомств, боясь расплаты на следующих выборах, но вы по крайней мере будете иметь самоуважение. Перевооружение - это не разжигание войны, а сдерживание и мир. Это самый древний урок на земле, и в наши дни, когда Евро, наименьший, когда Евро-2010 подчеркнул он.

Украина находится на передовой битве за цивилизацию против России и оси тиранов, в которую она все плотнее впутана.

"С Трампом в Белом доме мы больше не можем полагаться на Америку и должны стоять пока на собственных ногах. У нас есть возможность это сделать. Настоящий вопрос в другом: имеем ли мы волю?", — завершил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп неожиданно обвинил украинского президента Владимира Зеленского в длительном промедлении с подписанием соглашения по редкоземельным металлам.