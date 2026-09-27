"Не трогайте детей": на Теремках снова протестуют, началась драка

На Теремках ночью срезали все деревья в одной из частей парка / © kyivcity.gov.ua

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На столичных Теремках продолжаются работы по строительству тепломагистрали. В ночь на 24 сентября на одном из участков парка коммунальщики срезали все остававшиеся там деревья.

Местные жители протестуют против строительства. Сегодня они пытаются прорваться на территорию строительства теплотрассы, пишеь Новости Live.

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Люди скандируют «открывай», пока полиция охраняет ворота и забор, установленный вокруг сквера. Митингующие выступают за то, чтобы для теплотрассы перестали вырубать деревья.

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По информации журналистки, правоохранители ударили женщину. Также слышно, как женщины выкрикивают «Не трогайте детей».

Одна из женщин, протестующая против вырубки деревьев в сквере, сообщила, что во время стычки ветерана Любомира силой задержали правоохранители и вывезли в неизвестном направлении. Связи с ним пока нет.

«Я получила в носа от полицейского. Мы мирно вели себя, мы держались договоренностей. А эти существа — нет, потому что мы для них — мусор. Хотя мы им платим зарплаты», — подчеркнула протестующая.

Протесты и стычки на Теремках — что известно

Конфликт возник вокруг строительства резервной теплосети для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2, которая должна обеспечить теплоснабжение для 183 жилых домов, трех медучреждений и 18 школ и детсадов в случае аварийной остановки ТЭЦ-5. Первоначальный проект предусматривал снос 662 деревьев, однако после протестов местных жителей КГГА скорректировала вариант, объявив о сохранении около 160 деревьев и удалении примерно десяти.

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21 сентября в Голосеевском районе Киева возобновились работы по строительству резервной теплотрассы, которые в августе останавливали из-за требований местных жителей прекратить уничтожение 600 деревьев.

«Киевтеплоэнерго» заявило, что проложит теплотрассу по оптимизированному плану и избежит массовой вырубки местного парка.

Несмотря на это, в столичном микрорайоне собрались местные жители, которые выступали против строительства из-за потенциального уничтожения деревьев.

22 сентября протесты продолжились, в соцсетях появилась информация о первой пострадавшей женщине, получившей травму руки во время этих событий.

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