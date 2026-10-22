Не убежала, а бросилась помогать: в Тернопольской области 15-летняя девушка спасла раненых детей

На Тернопольщине школьница спасла детей / © Николаевская ОГА

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В результате очередного российского удара 21 октября по Тернопольской области получили ранения двое детей. Трагедия случилась прямо на улице в Чорткове — девочки шли по тротуару в то время, когда по расписанию должны были быть на уроках в школе.

О деталях происшествия рассказал мэр Чорткова Владимир Шматько.

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В Тернопольской области две девочки ранены после российской атаки

«Одна девочка — два осколка в ноги, довольно больших, другая — в шею. В результате вчерашней атаки пострадали дети. Дети, шедшие по тротуару. Сейчас выясняем, комиссия устанавливает причины, почему дети были не в укрытии во время тревоги, во время, когда еще шли занятия в школах», — говорит чиновник.

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Небезразличной спасительницей для раненых стала 15-летняя ученица местного лицея Анастасия. В тот день у нее были сокращенные занятия, девочка оказалась рядом и немедленно вызвала экстренную медицинскую помощь. Девочка не запаниковала, не убежала, а позвонила на линию 101.

Мэр города отметил, что гордится девочкой, а также поблагодарил родителей за ее воспитание.

Благодаря вовремя оказанной помощи оба пострадавших ребенка выжили и находятся под наблюдением врачей в больнице.

Всего из-за этой вражеской атаки в регионе травмировались три человека. Кроме того, разрушения и повреждения получили более 10 жилых домов.

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В Киеве после атаки есть погибшие и раненые

Напомним, в ночь на 22 октября Россия атаковала Киев около 30 баллистическими ракетами. Под ударом оказался дачный район Русановские сады, где оккупанты попали в жилые дома. Журналисты насчитали на территории не менее трех огромных воронок от прилетов.

В результате обстрела несколько домов уничтожены до основания или существенно повреждены, есть погибшие и раненые. Ракета попала в гараж одного из домов: хозяин получил тяжелые травмы и скончался в больнице, а его жену госпитализировали. Также травмировались и сильно испугались трое детей и еще один мужчина.

Местные жители рассказывают о внезапных и мощных взрывах, от волны которых в окрестных домах вылетели все окна. Тем, кто на момент удара находился вне дома или в другой части помещений, чудом удалось выжить.

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