Обстрел Украины 22 октября

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В ночь на 22 октября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты разных типов и сотни ударных беспилотников. Под вражеским огнем оказались Киев, Харьков, Винница, Кременчуг, Одесса, Сумы, Кропивницкий, Запорожье и Житомирская область.

В результате обстрелов погибли люди, есть раненые, среди которых дети, повреждены жилые дома, энергетические объекты, предприятия и транспортная инфраструктура. В столице атака также повлекла значительные перебои в работе метро и усложнила движение транспорта.

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Массированная атака на Украину 22 октября: реакция президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную жестокую атаку россиян.

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«Три волны баллистических ударов выпустили российские „гуманисты“ по Киеву с вечера. Применили 21 ракету. К сожалению, в городе значительное количество попаданий и повреждений: обычные дома, энергетика, инфраструктура одного из вокзалов и метро, ​​торговые центры, предприятия. Среди поврежденных объектов даже монастырь», — пишет президент.

Он добавил, что на местах попаданий повсюду работают экстренные службы. За сегодняшнюю ночь 12 украинских областей были под ударом России. В Киеве сообщается о 34 раненых, среди которых пятеро детей. Пока известно о 2 погибших.

«Фактически сразу после очередных переговоров Россия нанесла показательный удар. Это означает, что нет настоящих изменений в ее отношении ко всему происходящему. Важно и дальше пытаться найти правильные решения, чтобы закончить эту войну».

Зеленский призвал к реальному давлению на РФ, усилению ПВО Украины и быстрой поставке ракет для сбитий.

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Во время ночной атаки не удалось сбить ракеты

В ночь на 22 октября украинские силы ПВО нейтрализовали 181 вражеский беспилотник во время очередной массированной атаки. Воздушное нападение началось накануне вечером, около 18:00, и продолжалось всю ночь, пишут в Воздушных силах.

Россияне применили ракеты «Искандер-М», «С-400», «Циркон» и «Оникс», сбить которые не удалось. Также враг запустил 210 ударных и дронов-имитаторов. Запуски осуществлялись с российских пунктов Орел, Миллерово, Курск, Шаталово и Приморско-Ахтарск, а также с оккупированных территорий — Донецка и Гвардейского.

Главным направлением вражеского удара в этот раз стал Киев.

Ракетный удар по Киеву 22 октября: последствия

Напомним, в ночь на 22 октября россияне нанесли массированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по шести районам Киева. В результате атаки возникли многочисленные пожары и сильные разрушения гражданской и транспортной инфраструктуры. По последним данным, один человек погиб, а еще 24 человека получили ранения, среди которых семеро детей.

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Наибольшие разрушения в Днепровском районе, в частности пострадали Русановские сады, где повреждены и полностью разрушены частные дома — именно здесь в больнице от тяжелых травм скончался мужчина. В Оболонском районе из-за обстрела горели нежилые здания и торговые центры, в частности гипермаркет «Эпицентр» на Почайной. В Дарницком районе попадание ракеты зафиксировано по территории нежилой застройки.

В Печерском районе враг повредил здание станции скорой помощи и шесть ее автомобилей, а также зафиксировано падение обломков у монастыря. Кроме того, ущерб нанесен объектам в Святошинском районе — горел ресторанный комплекс, и в Голосеевском районе столицы.

Из-за российской атаки 22 октября в Киеве случился транспортный коллапс. Движение автомобилей по Южному мосту в направлении с правого на левый берег временно перекрыли, поскольку вражеская атака повредила часть инфраструктуры метропо на переправе.

В связи с разрушениями движение поездов по зеленой линии метро разорвано на два отдельных участка: «Сырец» — «Выдубичи» и «Осокорки» — «Красный хутор». Участок между станциями «Выдубичи» и «Осокорки» временно не работает, а станцию «Славутич» не обслуживают. Перевозки осуществляют оставшимся на ночь в туннелях подвижным составом, из-за чего интервалы между поездами существенно выросли.

Ограничение работы метро вызвало огромные пробки и очереди на остановках общественного транспорта. Чтобы частично снизить нагрузку, КГГА усилила автобусные маршруты № 22 и 91. На фоне транспортных проблем в столице также стремительно выросли цены на услуги такси — поездка из Осокорков до центра города стоит более 1300 гривен.

Россияне атаковали Харьков: подробности

Утром 22 октября россияне нанесли повторные удары реактивными «Шахедами» по нескольким районам Харькова. В Холодногорском районе вражеский дрон попал в парковку, в результате чего вспыхнул пожар и загорелись автомобили.

Также оккупанты атаковали Основянский район, где зафиксировано попадание в девятый этаж офисного здания, прилегающего к жилым домам, а последствия еще одного удара по центру города уточняются.

Кроме того, во время ночной атаки вражеский реактивный дрон ударил по частному сектору в Слободском районе. Там загорелось хозяйственное сооружение и были повреждены несколько частных домов. На местах попаданий работали подразделения ГСЧС и службы города, по предварительным данным — обошлось без пострадавших.

За прошлые сутки россияне нанесли удары по Харькову и 11 населенным пунктам области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще 15 человек получили ранения или острую реакцию на стресс, в частности, трое детей.

В частности, в селе Лимановка Лозовской общины погибла 42-летняя женщина, ранен 13-летний мальчик, а еще восемь человек, среди которых 10-летний ребенок, получили психологическую травму. Ранения также получили жители Дергачей, поселка Высокий, Песков-Радьковских, Слатино и Изюма. Об этом пишет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Для атак по региону захватчики применили две ракеты, четыре БпЛА «Молния», пять FPV-дронов и 120 беспилотников других типов. В Харькове под удар БпЛА попали Основянский, Шевченковский и Слободской районы, где повреждены многоквартирный и частный дома, магазин, четыре автомобиля и электросети. Повреждения гражданской инфраструктуры, частных домов и АЗС зафиксированы также в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.

РФ атаковала энергетику в Виннице: последствия ночи

В ночь на 22 октября российская армия нанесла массированный удар по Винницкой области, атаковав объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, а также частные домовладения. По словам главы областной военной администрации Наталии Заболотной, в результате попаданий никто из жителей региона не пострадал.

Из-за повреждений энергообъектов в некоторых районах Винницы, Казатина, Хмельника и Литина возникли проблемы с электроснабжением и временно исчез свет. Сейчас спасательные службы и энергетики работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением питания.

Россия жестоко атаковала Кременчуг 22 октября

22 октября российские войска нанесли удары беспилотниками по Полтавской области, попав в гражданскую и критическую инфраструктуру Кременчуга и Кременчугского района. Как сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, вражеский дрон атаковал здание частной телерадиокомпании в Кременчуге, в результате чего на месте возник пожар.

Кроме того, еще один ударный дрон попал по объекту энергетической инфраструктуры на территории Кременчугского района. По предварительной информации, в результате обеих вражеских атак люди не пострадали.

Враг атаковал Одесскую область: последствия

Ночью россияне нанесли очередной удар по Одесской области, направив атаку на гражданскую инфраструктуру. По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, под вражеским обстрелом оказалось местное предприятие, занимающееся производством продуктов.

В результате попадания на территории объекта вспыхнул сильный пожар, который почти полностью уничтожил административное здание. Спасатели уже ликвидировали возгорание. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Россияне атаковали Сумскую область: последствия жестокого удара

В Сумах враг атаковал гражданский транспорт с помощью FPV-дрона, пишут в ГСЧС. В результате попадания дрона в авто вспыхнул пожар, а также получили повреждения другие транспортные средства, расположенные рядом.

Взрывная волна выбила окна в соседнем пятиэтажном жилом доме. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и постоянную угрозу повторных обстрелов, спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. По предварительной информации, в результате атаки травмировался один человек.

Атака на Кропивницкий 22 октября: последствия

Вчера вечером россияне нанесли удар по Кропивницкому району Кировоградской области, в результате чего загорелись складские помещения. Спасателям удалось локализовать пожар, хотя его тушение осложнялось значительной площадью охваченной огнем территории и угрозой повторных вражеских ударов.

По предварительным данным ГСЧС, в результате атаки никто не погиб и не травмировался. Ликвидация последствий обстрела продолжается, сотрудники службы продолжают работать на месте происшествия.

Россияне безжалостно атакуют Запорожье

В результате очередных российских обстрелов Запорожья и Запорожского района погибли три человека, и еще трое получили ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, в течение всех прошедших суток оккупационные войска нанесли в общей сложности 862 удара по 48 населенным пунктам региона, применив широкий спектр вооружений.

В частности, оккупанты совершили 28 авиационных ударов, направив их на Камышеваху, Кушугум, Запорожец, Григоровское, Одаровку, Таврическое, Долинку, Лесное, Гуляйпольское, Ровное, Новорозовку, Васиновку, Васильевское, Вольнянку, Новосолошину, Желтую.

Местные власти и экстренные службы уже получили 90 сообщений от жителей о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.

Удар по Житомиру 22 октября: подробности

Россияне продолжают атаковать Житомирскую область, нанося удары по гражданским и критическим объектам. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, за прошедшие сутки враг совершил несколько атак, применив реактивные беспилотники. Под прицелом российских дронов снова оказались объекты энергетической инфраструктуры и частные домохозяйства местных.

В результате вражеских попаданий и падения обломков повреждения получили восемь жилых домов граждан. По предварительным данным, обошлось без жертв и травмированных — информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Атака дронов на Волынь: последствия 22 октября

Прошлые сутки на Волыни снова прошли под знаком повышенной опасности. Враг направил на регион более десяти реактивных ударных беспилотников типа «Шахед». Основной целью российских дронов стали объекты критической энергетической инфраструктуры, расположенные в Ковельском и Луцком районах.

Удары удалось отразить благодаря ПВО. Травмированных и погибших нет. Глава Волынской областной государственной администрации Роман Романюк выразил благодарность военным и призвал местных жителей не пренебрегать собственной безопасностью.

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