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Не удалось спрятаться от HIMARS: в ВСУ показали, как уничтожили очередной российский "Бук"

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Не удалось спрятаться от HIMARS: в ВСУ показали, как уничтожили очередной российский "Бук"

Вражеский "Бук" уничтожен / Фото: СтратКом ВСУ

Российские войска продолжают нести потери в технике.

Так, украинские бойцы ликвидировали ЗРК "Бук" оккупантов. По цели отработали из HIMARS.

Об этом сообщает "СтратКом ВСУ".

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Отмечается, что вражеский "Бук" пытался спрятаться посадке. Впрочем, там его обнаружил украинский HIMARS. Задание выполнила 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ.

ВСУ мощно уничтожили российский "Бук"

ВСУ мощно уничтожили российский "Бук"

Ранее на Купянском направлении наши воины накрыли минометным огнем позиции врага. Так, россияне потеряли по меньшей мере одну боевую машину.

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Дата публикации
Просмотры
1250
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