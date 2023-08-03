Не удалось спрятаться от HIMARS: в ВСУ показали, как уничтожили очередной российский "Бук"

Так, украинские бойцы ликвидировали ЗРК "Бук" оккупантов. По цели отработали из HIMARS.

Об этом сообщает "СтратКом ВСУ".

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Отмечается, что вражеский "Бук" пытался спрятаться посадке. Впрочем, там его обнаружил украинский HIMARS. Задание выполнила 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ.

ВСУ мощно уничтожили российский "Бук"

Ранее на Купянском направлении наши воины накрыли минометным огнем позиции врага. Так, россияне потеряли по меньшей мере одну боевую машину.

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