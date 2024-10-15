Не удалось собрать хороший урожай: эксперт объяснил дефицит и высокие цены на любимый продукт украинцев

Из-за погоды и предыдущих сезонов виноградари были вынуждены сократить насаждения, оставив лишь сверхдоходные сорта винограда.
Из-за засухи и жары качество и количество винограда в Украине снизились. Не удалось собрать хороший урожай "солнечной ягоды" — винограда.
Об этом пишет SEEDS со ссылкой на информацию президента Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника.
Вследствие низкого урожая цена на столовые сорта винограда 2024 достаточно высока.
"В этом году из-за засушливых погодных условий и огромной жары, качество и количество винограда очень низкое. Есть не только неурожай, но и мелкий виноград, он, фактически, размером с изюм", — сказал он.
Победили ситуацию лишь те очень многочисленные хозяйства, в которых есть капельный сдвиг.
"Они, конечно, получили плановый урожай, и, учитывая это, хорошие оптовые цены: 45-55 гривен за килограмм винограда. Это для столового винограда достаточно высокая цена", – отметил Баштанник.
По его словам, учитывая предыдущие сезоны, когда не было особой цены и начались проблемы с поиском работников.
"Конечно, что сокращение площади – это вполне логичный шаг. Лучше иметь, скажем, 10 гектаров качественного столового винограда хорошего сорта на поливе, чем 100 без орошения. Учитывая плохой урожай, цены на виноград в этом году очень высокие, а объем урожая на порядок меньше из-за жары. Однако сезон до сих пор продолжается", – объяснил Тарас Баштанник.
Ранее стало известно, что в Украине резко выросли цены на один из овощей борщового набора.
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