Не удержались: в Железном Порту пара занялась сексом на глазах у детей (фото, видео)

Не удержались: в Железном Порту пара занялась сексом на глазах у детей (фото, видео)

Свидетелями стали туристи, в частности и дети, находившиеся на пляже.

В Железном Порту в Херсонской области влюбленная пара из Днепра устроила горячий отдых посреди пляжа.

Очевидцы сняли на видео действия полового акта, а затем выложили пикантный материал в Сеть.

Об этом пишет Телеграмм канал "Днепр Оперативный". Видео (18+) можно посмотреть здесь.

Очевидцы сняли, как обнаженные парень и девушка занимаются сексом на пляже. При этом наряду отдыхали дети. Пара не обращала внимание на людей, и продолжала свое дело.

Напомним, не так давно в Одессе пара занялась сексом на общем балконе 25-этажки. Влюбленных сняли соседи.

А в центре Жмеринки, что в Винницкой области, мужчина с женщиной занялись сексом. Пара решила заняться любовью среди бела дня на территории бывшего вещевого рынка.

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