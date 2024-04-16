На Кировоградщине мужчина показал полиции половой орган, потому что "не выдержал"

На суде мужчина заявил, что не признает вину.

В Кировоградской области на 17 тыс. грн оштрафовали мужчину, показавшего полиции свой половой орган. На суде мужчина вину не признал и заявил, что полиция его якобы спровоцировала, а он не удержался.

Об этом идет речь в приговоре Новгородковского районного суда Кировоградской области от 8 апреля 2024 года.

По данным суда, инцидент произошел еще в июле 2021 года. Пока полиция составляла на мужчину материалы об административном нарушении по ч.1 ст. 130 КУоАП, он показывал копам свой половой орган.

На суд мужчину вину не признал. Он заявил, что "не выдержал и действительно показал полиции свой половой орган. Однако его общение с полицейскими происходило на улице, которая не является общественным местом. А потому он считает, что преступления не совершил, а в его действиях есть только админответственность, а не уголовная ответственность. Кроме этого, указал, что не оскорблял полицейского грубой нецензурной бранью".

Сотрудник патрульной полиции на суде сообщил, что во время общения с подсудимым они услышали запах алкоголя. Однако мужчина спорил с копнами и показал свой половой орган.

Часть свидетелей защищали подозреваемого и утверждали, что они не видели, как мужчина показал копам свой половой орган, однако в распоряжении суда было видео с нагрудных камер копов.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.296 УК Украины и оштрафовал на 17 000 грн.

Приговор суда

Напомним, в Харькове мужчина несколько раз звонил в банк, чтобы показать свой половой орган.

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