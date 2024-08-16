Не уплатил более 200 миллионов налогов: БЭБ сообщил о подозрении скандальному блогеру Слобоженко

Бюро экономической безопасности разоблачило компанию известного блоггера-арбитражника, которая уклонялась от уплаты налогов в особо крупных размерах. Владельцу, Александру Слобоженко, доложено о подозрении. Действия блоггера привели к фактическому непоступлению в бюджет государства более 213 млн грн налогов.

Об этом сообщает БЭБ.

"В мае у блогера Слобоженко БЭБ проводило обыски. После этого он публично обещал уплатить налоги, но не сделал этого", – добавил журналист и нардеп Игорь Мосийчук.

Майские обыски у Слобоженко / Фото: Telegram/Игорь Мосийчук

Подробности

По данным следствия, подозреваемый привлек к своей деятельности нескольких лиц среди знакомых и имеющих специальные знания в области информационных технологий для получения незаконных доходов от работы в сети Интернет. В 2020 году он основал и организовал деятельность коммерческой структуры, создал веб-ресурс и впоследствии зарегистрировал торговую марку. Как известно, компания осуществляла арбитраж Интернет-трафика (аффилейт маркетинг). Речь идет о рекламировании в Интернете, социальных сетях товаров, услуг третьих лиц преимущественно по индустрии:

"gambling" (рынок онлайн казино, азартных игр)

"dating" (рынок онлайн сервисов для виртуальных знакомств)

"betting" (рынок онлайн ставок, букмекерских организаций)

"nutra" (онлайн рынок товаров для красоты и здоровья) и т.д.

Учредитель компании осуществлял общее руководство работой коммерческой структуры, а доверенное лицо занималось учетом полученных денежных средств, выдачей заработной платы сотрудникам и т.п. Как отмечают правоохранители, чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов и сборов, компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учет в качестве налогоплательщика в органах ГНС Украины. Трудовые договоры с работниками тоже не заключались.

"Кроме того, руководитель компании ввел механизм получения собственных доходов, в том числе от предоставления услуг, путем перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и доверенных лиц, с последующим их обменом в наличные деньги, которые получали в пунктах обмена валют"

Доверенные лица подозреваемого регистрировали криптовалютные кошельки, используя свои личные данные и документы, на которые поступала криптовалюта за предоставленные компанией услуги по арбитражу трафика. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивались в доллары США.

"Таким образом руководитель компании, по пособничеству доверенных лиц получил доходы, которые по официальному курсу НБУ в то время были эквивалентны более 1 млрд грн. Они не были отражены в декларациях об имущественном положении и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались "

В дальнейшем подозреваемый легализовал средства, полученные преступным путем. В частности, он приобрел ряд объектов недвижимости и элитные транспортные средства.

БЕБ оголосили про підозру Слобоженку / Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Детективы БЭБ сообщили о подозрении руководителю компании в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители наложили арест на:

элитные автомобили Audi A4, Hyundai Accent, Mitsubishi Lancer, Nissan GT-R, Porsche Taycan Turbo S, Chevrolet Corvette, Ferrari SF90 Stradale;

мотоцикл Ducati Panigale V4;

квартиры и недвижимость столицы.

Напомним, Александр Слобоженко – 25-летний миллионер из Киева – и небольшая компания его друзей во время мобилизации в Украине развлекаются на курортах Европы. Основанием для выезда Слобоженко за границу была непригодность к военной службе, то есть "серьезные проблемы со здоровьем".

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