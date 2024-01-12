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Не уплатил более 700 млн грн налогов: руководителю еще одной компании избрана мера пресечения

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Не уплатил более 700 млн грн налогов: руководителю еще одной компании избрана мера пресечения

Второму фигуранту дела об уклонении от уплаты 767 млн грн налогов избрана мера пресечения / Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Преступная деятельность предприятий координировалась из-за границы.

Второму фигуранту дела об уклонении от уплаты 767 млн грн налогов избрана мера пресечения. Речь идет о залоге в размере более 121 млн. грн.

Об этом пишет Бюро экономической безопасности Украины.

Детали дела

Фигуранта подозревают в уклонении от уплаты налогов, легализации средств полученных преступным путем и служебном подлоге.

"Подозреваемый является руководителем одной из компаний, подконтрольных известному конвертатору. По предварительной информации, "король обнала" координировал преступную деятельность предприятий, находясь за границей", – говорится в сообщении.

Второму фигуранту дела об уклонении от уплаты 767 млн грн налогов избрана мера пресечения / ©
Второму фигуранту дела об уклонении от уплаты 767 млн грн налогов избрана мера пресечения

По данным правоохранителей, упоминаемые предприятия в течение длительного времени:

  • уклонялись от уплаты налогов;
  • оказывали нелегальные услуги преимущественно крупным сетям розничной торговли и другим хозяйственной деятельности.

Подтверждена общая сумма убытков 767 млн грн. При этом в БЭБ подсчитали, что объем финансовых сделок по НДС этой группы компаний за 2020-2023 годы составляет 21 млрд грн.

"Сейчас принимаются меры по установлению окончательной суммы ущерба, нанесенного бюджету. Досудебное расследование по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины продолжается", — подытожили в Бюро.

Напомним, в Одессе поклонница "русского мера" в должности главы банка скрыла более 100 млн грн налога.

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