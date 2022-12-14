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Не уплатили налоги на 140 миллионов: в Одесской области арестовали сеть аптек, принадлежащую россиянам

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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Время на прочтение
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Не уплатили налоги на 140 миллионов: в Одесской области арестовали сеть аптек, принадлежащую россиянам

фото/Бюро экномической безопасности

В компании на протяжении 4 лет уклонялись от уплаты налогов.

Детективы Бюро экономической безопасности в Одесской области арестовали аптеки известной сети, владельцами которых являются граждане Российской Федерации. Примерная стоимость арестованной недвижимости составляет более 102 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.

"В Одесской области арестовали 35 объектов недвижимости, среди которых 11 жилых помещений, 23 – нежилых и 1 земельный участок. Следствием установлено, что должностные лица одного из субъектов хозяйственной деятельности уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

По результатам досудебного расследования установлено, что должностные лица данной компании в период 2017-2021 годов уклонились от уплаты налогов на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 142 млн грн.

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Дата публикации
Просмотры
254
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