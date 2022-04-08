Не употребляю и другим не советую: мэр Долины на Прикарпатье порвал распоряжение о разрешении продажи алкоголя

Не употребляю и другим не советую: мэр Долины на Прикарпатье порвал распоряжение о разрешении продажи алкоголя

Глава общины пообещал издать распоряжение о запрете продавать крепкие напитки.

Мэр Долины Ивано-Франковской области выступил против того, что в регионе разрешили продавать алкоголь с 12:00 до 16:00.

Об этом глава Долинского общества заявил в своем видеообращении.

"Сам не употребляю, и другим советую, кто еще употребляет – отказаться от такого. Убежден, что это генетическое оружие против нашего народа. Согласно закону о правовом режиме военного времени, в принципе продажа алкогольных напитков не разрешается", — подчеркнул он.

Следует отметить, что было подготовлено распоряжение о разрешении на продажу алкоголя в Долине. Впрочем, мэр заявил, что подписывать его не будет.

Кроме того, он порвал документ и подчеркнул, что горсовет подготовит документ о запрете на продажу алкогольных напитков.

✅Кратко о состоянии дел в обществе и нашей работе. А также бонус: будет ли разрешена продажа алкоголя в Долинской общине... Что думаете на этот счет? Делитесь мнениями в комментариях Опубликовано Иван Дыров Четверг, 7 апреля 2022 г.

"Попрошу юристов подготовить документ для запрета продажи любых алкогольных напитков в нашем обществе. Мы поработаем, чтобы это распоряжение было законным и отвечало всем требованиям", — подчеркнул он.

Как сообщалось, с 1 апреля в столичных магазинах разрешили продавать алкоголь. Впрочем, будут отпускать напитки с градусом только с 11:00 до 16:00.

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