Не успел среагировать: на Ровенщине поезд раздавил мужчину

Товарищи шли по путям в город.

В Ровенской области грузовой поезд переехал мужчину, это первый смертельный случай на железной дороге в 2023 году.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

52-летний и 49-летний мужчины, жители села Украинка, собрались в областной центр, они пошли вдоль путей в направлении города.

По словам старшего мужчины, он услышал, что приближается поезд. Когда оглянулся, увидел, что его товарищ среагировать не успел. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда на 49-летнего мужчину не удалось. От полученных травм он погиб на месте.

По этому факту начато досудебное расследование. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, во Львовской области поезд сбил женщину, которая переходила колеи. Медики не смогли спасти ей жизнь.

Поездка столичного таксиста закончилась аварией

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