Не успел среагировать: в Винницкой области поезд раздавил мужчину

В Винницкой области 29-летний мужчина погиб под колесами пассажирского поезда. Трагедия произошла на железнодорожной станции "Гнивань".

Об этом идет речь на сайте ГУНП области.

"Мужчина двигался по железнодорожной платформе в попутном направлении. На звуковые сигналы машиниста не реагировал. Предварительно, погибший был в наушниках", – говорится в сообщении.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.

В настоящее время ведется следствие, возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Напомним, во Львовской области поезд сбил женщину, которая переходила колеи. Медики не смогли спасти ей жизнь.

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