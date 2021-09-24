Не успел забежать в салон: музыкант, который в Харькове сыграл на крыше троллейбуса, объяснил свой поступок

Не успел забежать в салон: музыкант, который в Харькове сыграл на крыше троллейбуса, объяснил свой поступок

Парню грозит штраф, арест или ограничение свободы.

В Харькове на Московском проспекте в пятницу, 24 сентября, 25-летний парень вылез на крышу троллейбуса и сыграл там на скрипке. Из-за этого водитель вызвал наряд полиции.

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Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

Правоохранители задержали музыканта. Им оказался 25-летний местный житель. Парень рассказал, что не успел забежать в салон троллейбуса, когда двери закрылись, а потому выбрался на крышу и сыграл там. По его словам, так он хотел привлечь к себе внимание водителя. Однако водитель троллейбуса вызвал наряд полиции.

В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 1000 до 2000 или необлагаемых минимумов доходов граждан, арест сроком до шести месяцев, или 5 лет ограничения свободы. В полиции сообщили также, что по данному факту назначена экспертиза.

Напомним, инцидент произошел утром в 8:00. Парень выбрался на крышу троллейбуса со скрипкой в руках. Когда же коммунальный транспорт тронулся, он начал играть.

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