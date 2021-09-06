Не успел затормозить: в Херсонской области микроавтобус насмерть сбил мать и ребенка

Женщина и девочка скончались на месте аварии.

В селе Новая Збурьевка водитель грузового микроавтобуса наехал на женщину с 9-летней девочкой, которые переходили дорогу. Женщина и ребенок погибли на месте ДТП.

Об этом сообщается на странице в Facebook полиции Херсонской области.

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Как рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский, дорожно-транспортное происшествие произошло около 19:30 по ул. Центральной напротив так называемого "грибного рынка".

По словам 33-летнего водителя "Рено Трафик", женщина с ребенком внезапно выбежали на проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Водитель не успел затормозить, в результате чего транспортное средство ударило пешеходов.

35-летняя женщина и ее 9-летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Правоохранители открыли уголовное производство. Мужчине может грозить лишение свободы от 5 до 10 лет.

Проводятся экспертизы, у водителя взяли анализы на алкоголь и наркотики.

Ранее стало известно, что в Одессе умер одиннадцатиклассник Никита Булавенко, которого на пешеходном переходе сбил автомобиль.

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