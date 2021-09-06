Не успел затормозить: в Херсонской области микроавтобус насмерть сбил мать и ребенка

Женщина и девочка скончались на месте аварии.
В селе Новая Збурьевка водитель грузового микроавтобуса наехал на женщину с 9-летней девочкой, которые переходили дорогу. Женщина и ребенок погибли на месте ДТП.
Об этом сообщается на странице в Facebook полиции Херсонской области.
Как рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский, дорожно-транспортное происшествие произошло около 19:30 по ул. Центральной напротив так называемого "грибного рынка".
По словам 33-летнего водителя "Рено Трафик", женщина с ребенком внезапно выбежали на проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Водитель не успел затормозить, в результате чего транспортное средство ударило пешеходов.
35-летняя женщина и ее 9-летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Правоохранители открыли уголовное производство. Мужчине может грозить лишение свободы от 5 до 10 лет.
Проводятся экспертизы, у водителя взяли анализы на алкоголь и наркотики.
Ранее стало известно, что в Одессе умер одиннадцатиклассник Никита Булавенко, которого на пешеходном переходе сбил автомобиль.