Не успела доехать в больницу: в Ровенской области женщина родила 11-го ребенка в собственном автомобиле

В Ровенской области женщина родила в салоне авто 11-го ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.

40-летняя женщина позвонила в "скорую" и сообщила, что у нее происходят стремительные роды. По данным жительницы одного из сел Варасского района, она рожала ребенка в автомобиле по дороге в больницу в Заречное.

Специалисты провели осмотр новорожденного ребенка. Женщина родила девочку в удовлетворительном состоянии. По словам роженицы, она почувствовала боль в животе и сразу отправилась с мужем в больницу, поскольку медики определили срок рождения ребенка 13 января. Однако супруги не успели доехать до медучреждения.

В областном центре медпомощи уточнили, что семья, в которой родилась девочка, многодетна. В семье уже родилось девять мальчиков и две девочки.

Напомним, женщина 35 лет жила с окаменевшим плодом ребенка внутри. 73-летняя женщина жаловалась на боль в животе.

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