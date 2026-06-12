Шахед.

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Российская армия ночью в пятницу, 12 июня, ударила по объектам «Укрзализныци» в Сумской области. Одна работница погибла, другая получила травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

«Ночью враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Сумщины. Несмотря на атаку, движение поездов сохранено. Отдельные поезда следуют с отставанием от графика до двух часов», — говорится в сообщении.

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В компании подчеркнули, что погибла работница одного из объектов железной дороги. Во время тревоги она как раз шла к укрытию, но не успела.

«Здесь было установлено мобильное укрытие. По предварительной информации, во время воздушной тревоги женщина направлялась к нему. Мониторинговая группа раньше времени предупреждала о повышенной опасности», — добавили в «УЗ».

Кроме того, еще одна сотрудница поста электрической централизации получила травмы. Ее госпитализировали и уже прооперировали. Врачи диагностировали перелом костей таза и внутренние кровотечения.

Напомним, ночью 12 июня Россия ударила «Шахедами» по железной дороге в Сумской области. Под прицелом оккупационного войска находились на станции, вокзалы, посты электрической сигнализации, подстанции. Погибла одна из работниц «УЗ».

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Заметим, минувшей ночью, 11 июня, РФ атаковала железнодорожное депо в Конотопе Сумской области. По предварительным данным, объект атаковали реактивные «Шахеды». Тогда также один работник железной дороги погиб, а четверо получили ранения.

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