Не успела забрать свадебное видео: на Волыни попрощались с патрульной, погибшей во время теракта во Львове

Волынь простилась с патрульной Викторией Шпилькой

Сегодня, 25 февраля, в селе Верба на Волыни провели в последний путь патрульную полицейскую Викторию Шпильку, которая погибла в результате теракта во Львове 22 февраля.

Об этом передает «Суспільне».

«Вчера мы похоронили офицера полиции в Одесской области, он погиб от вражеского шахеда. Три дня назад мы похоронили нашего сотрудника в Запорожской области, который погиб во время выполнения боевого задания в бригаде „Хижак“ на Константиновском направлении. Враг работает по всем направлениям и бьет всеми системами по обычным людям, по полицейским. Боремся и мы победим», — рассказал начальник департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков.

Евгений Жуков

По словам односельчан, Виктория училась в местной школе до девятого класса, а затем с родителями переехала в Херсон. Там в 2021 году присоединилась к рядам патрульной полиции. В 2023 году продолжила работу во Львове. Осенью 2025 года девушка вышла замуж. Ее муж Максим тоже полицейский. В ту роковую ночь он тоже был на смене, только на другой части города.

Виктория с мужем Максимом

«Я знал ее путь, когда она пришла в наш коллектив. Не так давно, в конце прошлого года я поздравлял их с днем свадьбы. Вчера мы общались с родителями, с мужем Максимом. Она еще не успела забрать свое свадебное видео», — говорит начальник управления патрульной полиции Львовской области Андрей Крутень.

Андрей Крутень

Напомним, что в результате теракта во Львове погибла молодая полицейская женщина — 24-летняя Виктория Шпилька. Коллеги вспоминают ее как отзывчивого, светлого и искреннего человека.

Спасти Викторию пытался 17-летний подросток Илья, ставший случайным свидетелем теракта, и тоже получил ранение.

Ранее сообщалось, что задержанная 33-летняя жительница Костополя Ровенской области, подозреваемая в преступлении, сообщена о подозрении.