Не успели на поезд?: "Укрзализныця" объяснила, можно ли вернуть деньги за билет

Укрзализныця объяснила правила возврата средств за неиспользованные билеты / © Фото из открытых источников

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В Украине леют правила компенсации для пассажиров , которые не смогли совершить посадку на свой рейс из-за непредвиденных задержек. Процесс возмещения полной стоимости проездного документа сейчас полностью цифровой, что позволяет быстро вернуть утраченные деньги прямо на банковскую карту.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

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Как работает претензионное возмещение

В условиях военного положения и регулярных вражеских обстрелов инфраструктуры график движения поездов может внезапно изменяться, поэтому люди часто упускают возможность вовремя начать запланированную поездку. Чтобы поддержать украинцев в таких форс-мажорных обстоятельствах, компания гарантирует стопроцентный возврат средств за билеты, если поездка сорвалась не по вине пассажира.

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Для решения этой проблемы больше не нужно ехать в железнодорожные кассы и стоять в длинных очередях на вокзале. Железнодорожники разработали специальный электронный сервис претензионного возвращения, позволяющий уладить все финансовые вопросы дистанционно, имея под рукой только смартфон или компьютер с доступом в Интернет.

Пошаговая инструкция для пассажиров

Чтобы инициировать процесс возмещения пассажиру необходимо перейти на официальный портал перевозчика в раздел сервисов и выбрать опцию претенциозного возврата билетов. После этого система предложит заполнить электронное заявление, где обязательно следует указать номер неиспользованного документа, свои личные данные и точные реквизиты банковского счета для зачисления средств.

Следующим важным шагом является загрузка качественных фотографий или сканированных копий документов, которые могут официально подтвердить причину отмены поездки. На финальном этапе заявителю остается только засвидетельствовать подачу жалобы с помощью электронного ключа через систему «Действие.Подпись», после чего запрос мгновенно пойдет в обработку.

Напомним, после очередных споров между пассажирами верхних и нижних полок "Укрзализныця" поставила точку и напомнила правила. Имеющие право на нижнюю полку и столик в поезде определяют правила пользования местами в вагонах.

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