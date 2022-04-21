Не успели повоевать и подзаработать в Украине: ВСУ уничтожили подразделение наемников из Сирии в Луганской области

Отряд сирийских наемников, приехавших убивать за деньги, украинцев вернутся домой в пакетиках — ВСУ уничтожили их в первом же бою.

В Украину воевать на стороне РФ прибыли наемники из Сирии и Ливии. Первые два десятка из них уже удобряют украинский чернозем.

О ликвидации отряда сирийцев сообщил глава СНБО Алексей Данилов.

"В последнее время мы заметили, что появляются ливийцы и сирийцы, так называемые наемники, поэтому сказать, когда они у них закончатся довольно сложно. Мне трудно говорить на счет их боевой способности. У нас есть фотографии этих людей, которые были уничтожены в Луганской области" в Попасной. Сложно сказать, какие они воины. У нас разные климатические условия, и война по-видимому разная. Я думаю они не совсем ожидали увидеть здесь то, что они увидели", — сказал Данилов.

Он добавил, что о количестве таких наемников на территории Украины говорить сложно, а сосчитать их сейчас можно только по количеству убитых.

"Мы можем говорить о количестве, которое мы уничтожили. Это был отряд — 20-25 человек, его полностью уничтожили. Какое их количество на территории Донецкой и Луганской областей сложно сказать, но я не думаю, что их тысячи. Это может быть 300, 400, 500, они просто не могут физически больше завезти их, потому что у них тоже идет война и оголять они тот фронт не будут", — сказал Данилов.

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