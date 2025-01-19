Не успели спасти: на Ровенщине полностью сгорела старинная церковь (фото)

Пожарные увидели полностью охваченное огнем деревянное здание церкви, только что прибыли на место пожара.

В Ровенской области, в селе Высоцк, что на Сарненщине, пожар уничтожил деревянную церковь 1877 года.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области.

К моменту прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем. Пожар локализовали в 06:15, а ликвидировали — в 15:23.

Фото: Главное управление ГСЧС в Ровенской области

"На место вызова были направлены четыре дежурных отделения спасателей... Прибывшие на место пожара огнеборцы увидели полностью охваченное огнем деревянное здание церкви. Все свидетельствовало о позднем обнаружении и сообщении о пожаре. На ликвидацию сразу были поданы огнетушащие вещества", — рассказали спасатели.

Фото: Главное управление ГСЧС в Ровенской области

Огонь уничтожил деревянное здание и имущество церкви. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Горела не впервые: что известно о церкви

Известно, что старинная деревянная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы была построена еще в 1877 году на средства прихожан.

Двухпрестольный храм имел многолетнюю историю, но не впервые стал жертвой пожара — предыдущую церковь на том же месте уничтожил пожар в 1870 году.

Напомним, накануне в Николаевской области 15-летний парень во время пожара спас младшего брата. Невероятную историю спасения рассказали корреспонденты ТСН. Дмитрий рассказывает, что огонь буквально через секунды поглотил их дом. Он слышал крики матери, кричавшей младшего сына, но тот молчал. Старший брат, не задумываясь, бросился в задымленные комнаты.

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