Не успели в укрытие: новые детали о жертвах кровавого удара по Тернополю

Тернополь

Число погибших в результате удара РФ по многоэтажке в Тернополе возросло до 34. Жертвами обстрела являются не только жильцы дома, но и люди, которые шли к укрытию.

Об этом в эфире «Общественное. Новости» рассказал заместитель начальника Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух.

Что известно о погибших в Тернополе

На сегодня, 23 ноября, из-за атаки РФ по Тернополю погибли 34 человека. Среди них 33 уже опознаны. Личность 34-го погибшего человека устанавливают, это мужчина.

«Еще продолжаются работы по установлению одного человека. Кроме этого пропавшими без вести числятся двое мужчин, три женщины и один ребенок. Есть фрагменты тела, принадлежащие мужскому лицу. Сейчас эксперты работают над вопросом, кому именно из этих двух погибших они принадлежат», — сказал он.

Не исключено, что это может быть еще один человек. Дело в том, что в результате обстрела дома на Стуса, 8 погибли не только люди, проживавшие в этом доме, но и те, которые двигались мимо него в бомбоубежище.

«У нас есть четыре человека, которые погибли по этому адресу, но не проживали в этом доме», — рассказал Тарас Пастух.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский , в Тернополе завершили разбор завалов на месте удара по многоэтажке в Тернополе. Число жертв обстрела РФ возросло до 33, из них трое - дети.

«Мои соболезнования родным и близким. К сожалению, шесть до сих пор считаются без вести пропавшими», — сказал он.

Ранее говорилось, что подразделения ГСЧС уже четвертые сутки непрерывно продолжают аварийно-спасательные работы на месте атаки в Тернополе.

Ночью спасатели обнаружили под завалами разрушенного дома тело 32 жертв российской атаки. Пострадало 94 человека, из них 18 детей.