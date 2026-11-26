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В ночь на 26 ноября дальнобойные дроны ГУР МО Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края России.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

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Под ударом оказались ключевые производственные мощности, резервуарный парк и транспортные трубопроводы. На предприятии вспыхнул пожар.

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НПЗ мощностью до 5,2 млн тонн переработки нефти в год производит бензин, дизель и мазут, которые Россия использует, в частности, для обеспечения своей армии.

Новая атака пришлась на период возобновления завода после предварительных поражений. Поэтому теперь российской военной машине придется терять время и темпы в своих преступных планах.

Напомним, что ночью 25 ноября в Самарской области РФ вспыхнули сразу два нефтеперерабатывающих завода. В частности, на Куйбышевском НПЗ зафиксировано попадание и пожар. Поражены установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, установка риформинга и 2 резервуара.

Над Сызранским НПЗ поднялся густой дым, на территории завода масштабный пожар. По предварительной информации, поражены установки: первичной переработки АВТ-6; очистки серы; каталитического риформинга; гидроочистки; изомеризации, а также 2 резервуара.

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Как пишет Bloomberg, в целом нефтепереработка в России обвалилась до минимума за более чем 20 лет. Массированные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к резкому сокращению производства горючего. Объемы переработки нефти в РФ упали до самого низкого уровня более чем за два десятилетия, а ситуация на внутреннем топливном рынке становится все более напряженной.

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