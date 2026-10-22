"Не в погоде дело": Зеленский резко ответил на заявления Трампа о неудаче РФ под Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, ранее предположившего, что российская армия не смогла захватить Киев в 2022 году из-за сильных дождей и размокшей почвы.

Об этом глава государства заявил в комментарии журналистам.

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Украинский лидер категорически отверг версию о том, что окупантов остановили исключительно погодные условия или случайное стечение обстоятельств.

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«Я не знаю, о чем говорит президент Трамп. Они оцепили Киев. Они дошли до Киева. Они оккупировали города по пути в Киев. Дело было не в том, что некий генерал оказался идиотом. Им нужно было около 300 000-400 000 военных, чтобы взять Киев. Им нужно было вдвое больше людей. Они даже не понимали, что будет сопротивление. Это была их главная ошибка», — подчеркнул Зеленский.

Трамп: танки РФ застряли под Киевом в 2022 году из-за сильнейшего за 10 лет дождя

Ранее президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции выразил мнение, что российские войска не смогли быстро взять украинскую столицу в начале полномасштабного вторжения из-за мощных ливней. По мнению Трампа, именно дождь превратил украинские поля в болото и помешал продвижению российской военной техники.

По словам Трампа, в ночь накануне начала российского вторжения в Украину якобы прошел сильнейший за последние 10 лет дождь. Поэтому грунт настолько размок, что российская бронетехника начала вязнуть во время продвижения в украинскую столицу.

Американский президент также выразил убеждение, что российские войска имели без особого труда захватить Киев. Однако, по его версии, реализации этого плана помешали не только погодные условия, но ошибки российского командования.

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Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что накануне полномасштабного вторжения России в феврале 2022-го Киев просил тогдашнего лидера США Джо Байдена «срочно» предоставить оружие Украине и «ударить» превентивными санкциями по Кремлю.

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