Не в том месте, не в то время: ВСУ ликвидировали российскую пехоту у Степового (видео)

Оккупанты никак не поймут, что в Украине их ждет только смерть.
ВСУ атаковали группу российских штурмовиков, которые скрывались в одном из домов на северо-восточных окрестностях Степового, что на Донетчине. Захватчики были ликвидированы FPV-дронами 47-й бригады.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
Как заметил журналист, российская пехота оказалась "не в том месте, не в то время". Что ж, на территории Украины россиян где угодно и всегда будет ожидать только такой сценарий
Ранее украинские военные приземлили российский вертолет Ми-8 в поле на Лиманском направлении. Работали с помощью HIMARS и БПЛА Shark. Впоследствии повреждение машины и сноровку ВСУ признали россияне.
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