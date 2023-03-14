Не "Валерой" единым: украинские пограничники устроили очередной сюрприз коллегам из Беларуси (видео)

Военные установили два флага на границе с Беларусью.

Украинские пограничники после троллинга белорусских коллег с манекеном в форме российской армии "Валерой" решили преподнести им еще один сюрприз – они установили сине-желтый и бело-красно-белый флаги.

Соответствующее видео опубликовал представитель Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук. Он назвал поступок украинских пограничников "троллингом самого высокого уровня".

На видео видно, как на участке границы в районе Житомирской области украинские пограничники на самом заметном для белорусских пограничников месте устанавливают два флага – сине-желтый и бело-красно-белый – исторический государственный флаг Беларуси.

Бело-красно-белый флаг является историческим национальным флагом Беларуси.

С 2020 года белорусские активисты и митингующие использовали именно флаг таких цветов на крупных акциях протеста по всей Беларуси и за рубежом.

Напомним, украинские пограничники установили на границе с Беларусью манекен в форме русской армии и назвали его "Валера". Коллеги из Беларуси не оценили такую шутку, так что на белорусском государственном телеканале появился новый сюжет с жалобами на украинцев.

Однако уже впоследствии, белорусы на границе с Украиной выставили плакаты, которые в массовых убийствах украинцев Россией должны США.

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