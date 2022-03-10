"Не верили до последнего": Ермак рассказал, как узнал о наступлении и где был Зеленский в первые часы войны

"Не верили до последнего": Ермак рассказал, как узнал о наступлении и где был Зеленский в первые часы войны

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорит, что на Банковой не верили в то, что Россия начнет полномасштабное вторжение, но готовились к этому.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, как узнал о вторжении России в Украину 24 февраля. По его словам, высшее руководство Украины до последнего не верило, что начнется полномасштабное наступление.

Ерамак в интервью "Украинской правде" отметил, что приехал примерно в 2 часа ночи домой, а уже через 1-1,5 часа получил информацию о начале боевых действий на границе.

"Я приехал где-то около 2 ночи домой. Было понимание, какая ситуация, потому что было много информации на тот момент. Но практически через час-полтора я уже получил и от разведки, и от военных информацию о начале боевых действий. Поэтому я быстро собрался и был уже где-то около 5 часов утра в Офисе президента", — рассказал он.

Ермак отметил, что после первой информации о российских бомбардировках и боях на границе он собрался и уехал на работу, а глава государства Владимир Зеленский уже был на Банковой.

"Сразу, практически с первых минут, я был в Офисе. И когда я приехал на Банковую, президент уже был на месте. Вы знаете, мы до последнего не верили, что это произойдет, честно скажу. Вы знаете, что было много информации от наших партнеров и т.д. Но все же мы не верили", — сказал он.

Но, несмотря ни на что, власти страны готовились к наступлению, говорит Ермак.

"Мы готовились, безусловно. И поэтому сейчас видим результат – мы успешно воюем вторую неделю. Это и есть свидетельство того, что все эти месяцы мы готовились. Но не верили до последнего", — подытожил он.

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