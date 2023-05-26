"Не верьте, это двойник!": журналист высмеял российский фейк об "исчезновении" Залужного

Украинцы продолжают высмеивать фейки российской пропаганды о ранении и исчезновении Валерия Залужного.

Украинский военно-политический обозреватель и журналист Александр Коваленко высмеял российский фейк о якобы болезни или исчезновении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Соответствующий комментарий Коваленко оставил на своей странице в Telegram.

"Сегодня в ходе принятия в состав ВМСУ МБАК типа "Гюрза" под названием "Буча" был замечен человек, похожий на Валерия Залужного!" – написал журналист.

Он иронически призвал "не верить, поскольку это двойник" Залужного.

"Не верьте, это двойник! Настоящего Залужного месяц назад похитили аннунаки по указанию рептилоидов в окружении Зеленского, который действительно клон!", — иронизирует Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ответ на фейки россиян о якобы своей "смерти" или "ранении" записал короткое видеообращение.

Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла заявления российских пропагандистов о "ликвидации" украинских военных командующих.

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