"Не верьте, это двойник!": журналист высмеял российский фейк об "исчезновении" Залужного

Украинцы продолжают высмеивать фейки российской пропаганды о ранении и исчезновении Валерия Залужного.
Украинский военно-политический обозреватель и журналист Александр Коваленко высмеял российский фейк о якобы болезни или исчезновении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Соответствующий комментарий Коваленко оставил на своей странице в Telegram.
"Сегодня в ходе принятия в состав ВМСУ МБАК типа "Гюрза" под названием "Буча" был замечен человек, похожий на Валерия Залужного!" – написал журналист.
Он иронически призвал "не верить, поскольку это двойник" Залужного.
"Не верьте, это двойник! Настоящего Залужного месяц назад похитили аннунаки по указанию рептилоидов в окружении Зеленского, который действительно клон!", — иронизирует Коваленко.
Напомним, ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ответ на фейки россиян о якобы своей "смерти" или "ранении" записал короткое видеообращение.
Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла заявления российских пропагандистов о "ликвидации" украинских военных командующих.
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