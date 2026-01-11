- Дата публикации
"Не верьте ИПСО - метро работает": соцсети взорвались мемами об ударе "Орешником" по Львову
Украинские пользователи соцсетей смеются над неосведомленностью пропагандистов государства-агрессора, которым неизвестно, что во Львове не существует метрополитена.
После того, как российские медиа и паблики распространили информацию о том, что «после удара „Орешника“ Львов остался без метро», соцсети взорвались мемами, которыми высмеивают пропагандистов государства-агрессора.
ТСН.ua собрал подборку этих насмешек из необразованных россиян.
Почти сразу после ракетной атаки появилось сообщение якобы от пропагандистского агентсва «РИА Новости», в котором говорилось: «После удара „Орешником“ Львов остался без метро».
Это сообщение сразу подхватил российский нацблогер Владислав Поздняков, который известен своей украинофобией и экстремизмом.
Это сообщение быстро стало объектом насмешек, ведь во Львове метро никогда не существовало.
Шутку подхватили даже украинские военные на фронте, которые пообещали отомстить «за львовское метро».
В этом контексте появились также мемы по поводу «львовского морского порта», по которому российская армия, к счастью, «не попала». Как известно, возле Львова нет не только моря, но и реки.
Подытожил волну мемов ироническое сообщение от имени «Львовского метрополитена», которое пользователи активно распространяют в сети.
В «официальном заявлении» говорится, что движение поездов не прекращалось, станции работают в штатном режиме, а пассажиры «ничего не заметили».
В связи с этим пользователей соцсетей просят не распространять враждебное ИПСО.
Как доказательство полноценной работы львовского метрополитена в соцсети появились картинки, созданные искусственным интеллектом, с разных станций львовского метро.
Напомним, удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по западу Украины был спланированной акцией запугивания европейских союзников Киева. Ракета попала в объект на Львовщине, расположенный неподалеку польской границы.