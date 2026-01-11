"Не верьте ИПСО - метро работает": соцсети взорвались мемами об ударе "Орешником" по Львову

Сгенерированное искусственным интеллектом изображение "Львовского метро" / © из соцсетей

После того, как российские медиа и паблики распространили информацию о том, что «после удара „Орешника“ Львов остался без метро», соцсети взорвались мемами, которыми высмеивают пропагандистов государства-агрессора.

ТСН.ua собрал подборку этих насмешек из необразованных россиян.

Почти сразу после ракетной атаки появилось сообщение якобы от пропагандистского агентсва «РИА Новости», в котором говорилось: «После удара „Орешником“ Львов остался без метро».

Это сообщение сразу подхватил российский нацблогер Владислав Поздняков, который известен своей украинофобией и экстремизмом.

© из соцсетей

© из соцсетей

Это сообщение быстро стало объектом насмешек, ведь во Львове метро никогда не существовало.

Шутку подхватили даже украинские военные на фронте, которые пообещали отомстить «за львовское метро».

© из соцсетей

В этом контексте появились также мемы по поводу «львовского морского порта», по которому российская армия, к счастью, «не попала». Как известно, возле Львова нет не только моря, но и реки.

© из соцсетей

© из соцсетей

Подытожил волну мемов ироническое сообщение от имени «Львовского метрополитена», которое пользователи активно распространяют в сети.

В «официальном заявлении» говорится, что движение поездов не прекращалось, станции работают в штатном режиме, а пассажиры «ничего не заметили».

© из соцсетей

В связи с этим пользователей соцсетей просят не распространять враждебное ИПСО.

Как доказательство полноценной работы львовского метрополитена в соцсети появились картинки, созданные искусственным интеллектом, с разных станций львовского метро.

© из соцсетей

Напомним, удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по западу Украины был спланированной акцией запугивания европейских союзников Киева. Ракета попала в объект на Львовщине, расположенный неподалеку польской границы.