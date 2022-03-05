"Не верьте оккупантам и их коридорам, они способны на любую провокацию" — глава Луганской области

"Не верьте оккупантам и их коридорам, они способны на любую провокацию" — глава Луганской области

Российские оккупанты специально перебили поставки воды, газа, света, лекарств и продуктов, а также отрезали пути эвакуации, говорит Гайдай.

Глава Луганщины Сергей Гайдай призвал жителей не верить российским оккупантам и их информации о коридорах эвакуации, ведь они способны на любую провокацию. Он подчеркнул, что доверять необходимо только официальной информации от украинской власти.

"Сейчас на государственном уровне решается вопрос предоставления гуманитарного коридора. Но! Информация о "зеленом" коридоре должна поступить от официального источника. Не верьте российским оккупантам и их коридорам — они способны на любую провокацию", — написал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

Глава Луганщины добавил, что российская авиация и артиллерия превращают украинские города в руины.

"Головы нельзя поднять от обстрелов в Северодонецке, Лисичанске, Попасной. Прямые попадания в многоэтажки и частные дома, больницы, школы, детсады, коммунальные учреждения. В жилых кварталах — множество неразорвавшихся снарядов — разных видов и калибров", — отметил Гайдай.

Он добавил, что россияне специально перебили все входы жизнеобеспечения: воды, газа, электричества, отрезали пути эвакуации, подвозу продуктов и лекарств. Также они глушат связь.

"Важно: Готовится "зеленый" коридор. На самом высоком уровне. Верить только официальной инфе", — подчеркнул Гайдай.

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