Не верят в COVID-19 и занимаются самолечением: Ляшко рассказал, как украинцы "сами себя хоронят"

В случае заражения коронавирусом надо обращаться к медикам.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя высокую смертность пациентов с COVID-19 в больнице скорой медицинской помощи Львова, заявил, что 80% летальности в этом учреждении случаются в первые сутки поступления болезных, большинство из которых поступают уже тяжелыми.
Об этом Ляшко сказал во время часа вопросов к правительству.
По его словам, в указанной больнице есть тысяча коек для больных коронавирусом и более 100 реанимационных коек. Но 80% летальности в этой больнице есть в первые сутки поступления пациента. По его словам, это свидетельствует о том, что больные занимаются самолечением и обращаются к медикам, когда уже поздно.
"Это свидетельствует о том, что эта больница принимает тяжелых пациентов. Это свидетельствует о том, что в Украине почему-то превалируют люди, которые не верят в коронавирус, которые продолжают лечиться домашними подручными средствами и занимаются самолечением", — сказал Ляшко.
В связи с этим, глава Минздрава отметил необходимость обращаться к медикам больным, поскольку в случае инфицирования штаммом "Дельта" критическое состояние наступает достаточно быстро и "тогда медики бессильны".
Обезопасить себя от тяжелого течения коронавируса, его последствий и смерти можно благодаря вакцинации.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua
Напомним, во Львове не смогли спасти 40-летнюю женщину — она была с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии. Несколько суток врачи боролись за ее жизнь, но болезнь оказалась сильнее.
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