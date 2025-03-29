Не везде тепло и солнечно: какая погода ожидает украинцев на выходных, 29-30 марта

На выходных ожидается переменная погода / © Getty Images

Реклама

В Украине последняя неделя марта была очень капризной.

Какими будут выходные и о каких нюансах на этот раз предупреждают синоптики — смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

В ближайшие дни в Украине ожидается относительно теплая погода, но местами все же будет дождь и ожидается слабый туман. Об этом на «Метеопроге» рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Реклама

По его словам, погоду в нашей стране определят область повышенного давления, а также слабо выраженные атмосферные фронты. Но в целом ожидается достаточно комфортная и теплая погода, однако ощутимо больше облачности, а в некоторых регионах пройдут небольшие и умеренные дожди.

По данным синоптика, температура будет превышать средние климатические показатели на 2-5 °С.

В субботу, 29 марта, в западной части, а также в Одесской области пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на юго-востоке страны днем местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3…+8°С, днем +13…+18°С, в Крыму местами +19…+23°С.

Похожая история будет и в воскресенье, 30 марта, дожди ожидаются в центральных, южных и северных областях, в западных и восточных регионах преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°С, днем +12…+18°С.

Но есть прогноз уже и не только к концу недели. Синоптики рассказали, какую ожидают погоду на Пасху, 20 апреля. Итак, за неделю до праздника будет снова прохладная погода, однако 20 апреля погода обещает быть достаточно комфортной, хотя и с определенными нюансами.

По предварительному прогнозу ожидаются периодические дожди и грозы в западных, северных и частично восточных областях Украины. В то же время, на большинстве территории страны осадков не ожидается.

В южных областях температура будет колебаться от +15 до +18°С, тогда как в западных регионах — от +10 до +15°С.

В северных, северо-восточных и центральных областях температура будет держаться в пределах +10 +15°С.

А еще синоптик предупредил о возможных заморозках на территории Украины в апреле. По его словам, на поверхности почвы в ночное время температура может опуститься до -2°С, что касается северо-восточных и восточных областей страны.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в апреле 2025 года. Больше об этом читайте в новости.